الديمقراطية: تدعو لمواجهة التصعيد الهمجي الإسرائيلي بالوحدة الميدانية وتعزيز المقاومة الشعبية الشاملة

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى مواجهة التصعيد الاسرائيلي الهمجي والبربري في الضفة الفلسطينية "بالوحدة الميدانية"، عبر تشكيل لجان التنسيق للمقاومة الشعبية في القرى والبلدات والأحياء والمدن والمخيمات، لتغطي كامل مساحة الضفة الفلسطينية وتوفر لمقاومتنا الشعبية قياداتها المحلية التي من شأنها أن تؤسس لقيام القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة.وقالت الجبهة: إن التصعيد الاسرائيلي في القتل والهدم والاعتقالات، والمداهمات، وفي ظل غياب الدور القيادي للقيادة السياسية واللجنة التنفيذية يستدعي تعزيز دور الحركة الجماهيرية كقوة فاعلة في الميدان، في مواجهة الاحتلال بشكل رئيسي للضغط على القيادة السياسية الفلسطينية في السياق نفسه من أجل بناء الأُطر التوحيدية التي تمكن شعبنا من تعزيز صموده، والتقدم على طريق ردع الاحتلال والتخلص من شروره وشرور الاستيطان.وفي السياق نفسه أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة المبادرة فوراً لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوضع خطة عمل للمواجهة الشاملة، بموجب قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتوزيع المهام على أعضائها، في القيادة الميدانية للمقاومة الشعبية وإخراج اللجنة التنفيذية من حالة العطالة السياسية التي تعانيها منذ انتخابها في دورة المجلس المركزي الـ31.