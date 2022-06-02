سلطات الاحتلال تقرر إغلاق معابر الضفة وغزة الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق معابر الضفة الغربية وقطاع غزة ، أمام التجار والعمال والبضائع يوم الأحد المقبل، بسبب "عيد الحصاد اليهودي".وأشار الإعلام الاسرائيلي، إلى أنه بالنسبة لمراكز خدمات البطاقات الممغنطة تبقى مغلقة الأحد، وأما بالنسبة لخدمات التصاريح يتم توفيرها في الحالات الإنسانية الاستثنائية الضرورية فقط.وقال: "مع العلم أنه يوم الاثنين تعود كافة الخدمات والمعابر للدوام الاعتيادي".