زيلينسكي: روسيا تسيطر على 20% من أراضي أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو خُمس أراضي بلاده، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014.ووفق قناة (العربية)، قال زيلينسكي أمام النواب في لوكسمبورغ: "اليوم هناك نحو 20% من أراضينا تحت سيطرة المحتلّين".وتضيق القوات الروسية الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في دونباس في الحرب التي قد "تستمر لأشهر كثيرة" وفق ما حذرت واشنطن.ويركز الجيش الروسي جهوده للسيطرة على منطقة دونباس التي تشهد حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ ثلاثة أشهر تقريبا، ويبدو أن تكتيك المحدلة الذي تعتمده موسكو لقضم أجزاء من منطقة دونباس تدريجا، يؤتي ثماره.