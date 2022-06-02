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السعودية تطلق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارجها

السعودية تطلق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارجها
الكعبة
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية.

ووفق قناة (العربية)، قال الربيعةإن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن.

وأضاف أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.

وأكد الربيعة أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، مع العمل على ضمان صحة الحجاج.

وأوضح أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، مشيراً إلى أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.

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