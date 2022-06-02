شؤون فلسطينية

الفلسطيني أبو رجيلة يحصد جائزة "ايكروم" الشارقة في التراث العربي

الفلسطيني أبو رجيلة يحصد جائزة "ايكروم" الشارقة في التراث العربي
رام الله - دنيا الوطن
حصد الفلسطيني محمد أبو رجيلة، اليوم الخميس، على جائزة "ايكروم" الشارقة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية عن المجموعات الموجودة في المؤسسات الثقافية، ضمن مبادرة إحياء وحفظ التراث الثقافي في بلدة القرارة في محافظة خانيونس.

وتأتي هذه الجائزة برعاية سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وتوجه أبو رجيلة بالشكر لكل من ساهم بوصوله لهذا الإنجاز.

وأكد أبو رجيلة على الاستمرار بأعماله ومباراته لرفع اسم فلسطين في كل المسابقات والمبادرات.

يذكر أن الشاب أبو رجيلة  شارك وأسهم في العديد من المبادرات والفعاليات التي تهدف لتفعيل الموارد السياحية والثقافية المتعددة في فلسطين، وتعزيز دور المجتمعات الريفية في إدارة هذه الموارد والترويج لبلداتهم وقراهم.

وتُمنح هذه الجائزة مرة كل سنتين، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الأعمال المتميّزة التي تسهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي.

وسلّط برنامج الجائزة، هذا العام، الضوء على جودة عملية الحفظ المعنية، وعلى المهارات الفنية، والأثـر الاجتماعي للمشروع.

وستُقيّم الحماية التي وفّرها المشروع بمدى فعاليّته في حفظ التراث الثقافي من التهديدات المنظورة الطبيعية منها والبشرية.



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