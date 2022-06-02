انتخاب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين

رام الله - دنيا الوطناُنتخب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، اليوم الخميس، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.وكان أبو بكر أعلن أمام مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين، ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد، قبل أن يعلن مرشح كينيا، انسحابه من الانتخابات لصالح مرشح دولة فلسطين أبو بكر.وشارك وفد صحفي فلسطيني كبير، في أعمال الكونجرس الـ 31 للاتحاد الدولي للصحفيين، الذي افتتحت أعماله في العاصمة مسقط، تحت رعاية أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان ،بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالسلطنة.ويتكون الوفد الفلسطيني من عدد من أعلام الصحافة الفلسطينية وفي مقدمتهم ناصر أبو بكر نقيب الصحافيين الفلسطينيين.