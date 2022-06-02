شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية: سنصرف 645 شيكلاً لـ 1500 من الأسر الفقيرة والمهمشة خلال الأسبوع المقبل

التنمية الاجتماعية: سنصرف 645 شيكلاً لـ 1500 من الأسر الفقيرة والمهمشة خلال الأسبوع المقبل
خاص دنيا الوطن - حسن التلمس
كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، اليوم الخميس، عن عدة مشاريع تخص الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة والصيادين وذوي الإعاقة.

وعن المشاريع، أعلن المدهون في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" عن تنفيذ مشروع توزيع مساعدات نقدية وغذائية طارئة لـ 1500 من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة لثلاثة شهور نصفها مواد غذائية والنصف الآخر كاش خلال الأسبوع القادم.

وفيما يتعلق بالمعايير المعايير، أوضح المدهون أن الأسر التي ستحصل على هذه المساعدة ستكون من "الأسر التي ليس لها مصدر دخل أوالأسر التي لديها أبناء من ذوي الإعاقة أوالأمراض المزمنة والأسر التي ترأسها امرأة والأسر التي تقطن في مساكن متهالكة وتعيش ظروفا صعبة".

مشروع آخر، كما وأعلن المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية عن مشروع المساعدة النقدية الطارئة متعددة الأغراض لتعزيز قدرة الأسر في قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ 1337 أسرة من قطاع غزة بقيمة 1046 شيكلا لمدة خمسة شهور بداية من مطلع أكتوبر القادم.

وأوضح أنه سيتم التواصل مع الأسر المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

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