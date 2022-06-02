وسائل إعلام أمريكية: بايدن يقترب من زيارة السعودية

رام الله - دنيا الوطننقلت شبكة " اي بي سي" الأمريكية، عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض، الخميس، أن زيارة بايدن المرتقبة للسعودية ستكون ضمن "زيارة أوسع" تشمل قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الخطة النهائية لزيارة بايدن، "التي لم يتم الانتهاء منها بعد"، ستضم أيضا مصر والعراق والأردن واسرائيل.وبحسب وكالة (الأناضول) تأتي هذه التطورات في الوقت الذي دفعت فيه المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في مجال النفط والأمن إلى إعادة التفكير في الموقف "المتشدد" الذي تعهد بايدن باتخاذه تجاه السعودية أثناء حملته الانتخابية.وأشار المصدر إلى إمكانية أن يلتقي بايدن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جولته المرتقبة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو/ حزيران الجاري.وأوضحت الشبكة أن أي اجتماع بين بايدن وبن سلمان "يمكن أن يبعث الأمل لمستهلكي البنزين في الولايات المتحدة"، خاصة مع شح إمدادات النفط العالمية وارتفاع أسعارها.ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الأربعاء، التعليق على ما إذا كان بايدن سيسافر إلى المملكة العربية السعودية أم لا، حسب الشبكة.ولم يصدر حتى الان أي إعلان رسمي من الجانب الأمريكي أو السعودي حول مواعيد الزيارة المرتقبة.