عاجل

  • مجدلاني: لن نقبل بأي شكل نقل صلاحيات (أونروا) لأي منظمة دولية أخرى

دولي

وسائل إعلام أمريكية: بايدن يقترب من زيارة السعودية

وسائل إعلام أمريكية: بايدن يقترب من زيارة السعودية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
نقلت شبكة " اي بي سي" الأمريكية، عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض، الخميس، أن زيارة بايدن المرتقبة للسعودية ستكون ضمن "زيارة أوسع" تشمل قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الخطة النهائية لزيارة بايدن، "التي لم يتم الانتهاء منها بعد"، ستضم أيضا مصر والعراق والأردن واسرائيل.

وبحسب وكالة (الأناضول) تأتي هذه التطورات في الوقت الذي دفعت فيه المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في مجال النفط والأمن إلى إعادة التفكير في الموقف "المتشدد" الذي تعهد بايدن باتخاذه تجاه السعودية أثناء حملته الانتخابية.

وأشار المصدر إلى إمكانية أن يلتقي بايدن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جولته المرتقبة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضحت الشبكة أن أي اجتماع بين بايدن وبن سلمان "يمكن أن يبعث الأمل لمستهلكي البنزين في الولايات المتحدة"، خاصة مع شح إمدادات النفط العالمية وارتفاع أسعارها.

ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الأربعاء، التعليق على ما إذا كان بايدن سيسافر إلى المملكة العربية السعودية أم لا، حسب الشبكة.

ولم يصدر حتى الان أي إعلان رسمي من الجانب الأمريكي أو السعودي حول مواعيد الزيارة المرتقبة.

أخبار ذات صلة

الكرملين: بيع أمريكا مسيّرات لأوكرانيا لن يؤثر على العملية الروسية

الكرملين: بيع أمريكا مسيّرات لأوكرانيا لن يؤثر على العملية الروسية

الرئيس الإيراني: يجب منع إسرائيل من التغلغل في المنطقة

الرئيس الإيراني: يجب منع إسرائيل من التغلغل في المنطقة

البيت الأبيض: بايدن يتعهد بجعل السعودية منبوذة

البيت الأبيض: بايدن يتعهد بجعل السعودية منبوذة

زيلينسكي: روسيا تسيطر على 20% من أراضي أوكرانيا

زيلينسكي: روسيا تسيطر على 20% من أراضي أوكرانيا

هنغاريا تعرقل إقرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي

هنغاريا تعرقل إقرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي

&#34;الصحة العالمية&#34; تحذر من زيادة وتيرة انتقال الأمراض من الحيوانات للبشر

"الصحة العالمية" تحذر من زيادة وتيرة انتقال الأمراض من الحيوانات للبشر

الأمم المتحدة تعتمد اسم تركيا بصيغة &#34;Türkiye&#34;

الأمم المتحدة تعتمد اسم تركيا بصيغة "Türkiye"

المجلس الثقافي البريطاني يعلن عن دعوات تمويل مفتوحة جديدة لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر

المجلس الثقافي البريطاني يعلن عن دعوات تمويل مفتوحة جديدة لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: قانون منع رفع علم فلسطين خطوة فاشية تتوجب رداً وطنياً بإلغاء أوسلو واستحقاقاته

الديمقراطية: قانون منع رفع علم فلسطين خطوة فاشية تتوجب رداً وطنياً بإلغاء أوسلو واستحقاقاته

منظمة التحرير: حان الوقت لإعلان كيان الاحتلال كيانا خارجا عن القانون

منظمة التحرير: حان الوقت لإعلان كيان الاحتلال كيانا خارجا عن القانون

الديمقراطية: تدعو لمواجهة التصعيد الهمجي الإسرائيلي بالوحدة الميدانية وتعزيز المقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية: تدعو لمواجهة التصعيد الهمجي الإسرائيلي بالوحدة الميدانية وتعزيز المقاومة الشعبية الشاملة

الخارجية: إسرائيل تعمق الأبرتهايد في فلسطين المحتلة بقوانين وتشريعات عنصرية

الخارجية: إسرائيل تعمق الأبرتهايد في فلسطين المحتلة بقوانين وتشريعات عنصرية

تيسير خالد: إسرائيل دفيئة إرهاب قامت على الجريمة

تيسير خالد: إسرائيل دفيئة إرهاب قامت على الجريمة

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد محيسن وتطالب بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد محيسن وتطالب بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب

الفلسطيني أبو رجيلة يحصد جائزة &#34;ايكروم&#34; الشارقة في التراث العربي

الفلسطيني أبو رجيلة يحصد جائزة "ايكروم" الشارقة في التراث العربي

اللواء أبو بكر يدين سياسة اغتيال الأسرى المحررين التي ينتهجها جيش الاحتلال مؤخراً

اللواء أبو بكر يدين سياسة اغتيال الأسرى المحررين التي ينتهجها جيش الاحتلال مؤخراً

منوعات

فداء الكبرا تفضح ما حصل مع زوجها في ليلة زفافهما

فداء الكبرا تفضح ما حصل مع زوجها في ليلة زفافهما

شقيقة الدكتورة يومي تستفز المتابعين بما قالته عن غرامة شقيقتها

شقيقة الدكتورة يومي تستفز المتابعين بما قالته عن غرامة شقيقتها

هلا رشدي تطلب من جمهورها الدعاء لها

هلا رشدي تطلب من جمهورها الدعاء لها

شاهد: كيف أصبحت الفنانة شيرين سيف النصر بعد 12 سنة غياب

شاهد: كيف أصبحت الفنانة شيرين سيف النصر بعد 12 سنة غياب

روبي تخطف الأنظار بجلسة تصوير تحت الدوش

روبي تخطف الأنظار بجلسة تصوير تحت الدوش

شاكيرا تنفصل عن بيكيه..والخيانة تلاحق الأخير

شاكيرا تنفصل عن بيكيه..والخيانة تلاحق الأخير

صحفي يفتح النار على سلاف فواخرجي بعد حديثها عما فعلته كاريس بشار في زفافها

صحفي يفتح النار على سلاف فواخرجي بعد حديثها عما فعلته كاريس بشار في زفافها

تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة تجمعه مع جوني ديب

تيم حسن يشعل مواقع التواصل بصورة تجمعه مع جوني ديب

شاهد: أول ظهور لجوني ديب بعد انتصار معركته القضائية ضد آمبر هيرد

شاهد: أول ظهور لجوني ديب بعد انتصار معركته القضائية ضد آمبر هيرد

وأخيراً..الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب

وأخيراً..الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب

عربي

المبعوث الأممي: تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

المبعوث الأممي: تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

السعودية تطلق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارجها

السعودية تطلق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارجها

الرئيس التونسي يعفي 57 قاضيا من مهامهم

الرئيس التونسي يعفي 57 قاضيا من مهامهم

استياء وحراك في طرابلس &#34;ضد الغلاء&#34; والميليشيات تهدد

استياء وحراك في طرابلس "ضد الغلاء" والميليشيات تهدد