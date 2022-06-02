حزب الشعب: معاً لتعزيز وحدة شعبنا ومقاومته الميدانية وندعو منظمة التحرير لتحمل مسؤولياتها

التحرك وبمنتهى المسؤولية الوطنية من أجل تعزيز أصلب وأعمق وحدة ميدانية لكل قوى وفعاليات ومكونات شعبنا؛ والى تنظيم أوسع مقاومة للاحتلال وعصابات مستوطنيه في كل مكان.



اعتماد رفع وإبراز راية العلم الفلسطيني فقط في كل مواكب الشهداء والمسيرات وآية فعاليات كانت؛ وكف بعض القوى عن الاستغلال الفئوي والديني لتلك المواكب والفعاليات.



اعلان منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية كافة عن خطة طوارىء تقوم على توفير كل إمكانيات وسبل الدعم لجماهير شعبنا في مقاومة الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم الاستعمارية؛ واعتماد سياسات وإجراءات عاجلة وملموسة تراعي الأولويات الوطنية لشعبنا في هذه المرحلة؛ وفي المقدمة منها توفير كل سبل تعزيز صمود شعبنا وتخفيف الأعباء المعيشية القاسية الملقاة على كاهله وخاصة فئاته الفقيرة والشعبية.



شروع قيادة منظمة التحرير إلى التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي المقدمة منها وقف "التنسيق الأمني" المشين والعمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف فيها.



تكاتف كل الجهود من أجل الارتقاء إلى مستوى تضحيات شعبنا والتحديات الماثلة أمامه؛ بالعمل الفوري على إنهاء حالة الانقسام وتعزيز وحدة كل مكونات وقوى وطاقات شعبنا وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني.



المضي قدما في كل الإجراءات لملاحقة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال؛ ومحاسبتهم على جرائمهم بحق شعبنا؛ والحيلولة دون تأثر هذا المسار بأي اعتبارات واجتهادات سياسية تحت اي ظرف.











رام الله - دنيا الوطنأدان حزب الشعب الفلسطيني تصعيد العدوان والإرهاب الصهيوني الذي تشنه دولة الاحتلال على شعبنا؛ وما يرافق ذلك من جرائم حرب بحق أبناءه وبناته؛ وآخرها جرائم القتل التي أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية في جنين وبيت لحم والخليل وغزة؛ من مجموع ٦٥ شهيدا وشهيدة منذ بداية العام الجاري.وقال حزب الشعب إن "وهو ينعى شهداء الوطن الجدد؛ ويحيي جماهير شعبنا الباسل على تصديه لإرهاب وفاشية الاحتلال وخاصة في مدينة القدس ومحافظة جنين؛ يدعو وعلى نحو عاجل" إلى الآتي: