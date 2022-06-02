اللواء أبو بكر يدين سياسة اغتيال الأسرى المحررين التي ينتهجها جيش الاحتلال مؤخراً

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، السياسية الإسرائيلية المخططة و الممنهجة والمتمثلة باغتيال الأسرى المحررين، والذين كان آخرهم الأسير المحرر ايمن محيسن ٢٨ عاماً من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والذي استشهد فجر هذا اليوم في المخيم.وقال اللواء أبو بكر " إن هذا الحقد المتنامي لدى حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية تجاه الأسرى المحررين، يعبر عن مدى التطرف لدى منظومة الاحتلال، واستهدافها لهذه الشريحة المناضلة، ويتضح هذا من قائمة الشهداء، الذين تم تصفيتهم برصاص جيش الاحتلال ووحداته الخاصة، اليوم الشهيد محيسن وبالامس غفران وراسنة وسبقهما داود الزبيدي، وجميعهم كان استشهادهم بالتصفية والاغتيال".وبين اللواء أبو بكر ان شهود العيان والتوثيق الاعلامي يؤكدون أن الشهيد محيسن أغتيل من قبل الوحدات الخاصة الاسرائيلية امام منزله، وأن لحظة اطلاق النار عليه كانت بعيدة عن أي مواجهات.وطالب اللواء أبو بكر المنظومة الدولية التحرك الفوري لتأمين الحماية لشعبنا وأسرانا، وكفى لهذا الصمت الذي ندفع ثمنه من أعمارنا ودمنا وحياتنا.يذكر أن الأسير الشهيد محيسن أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وهو متزوج ولديه طفلين.