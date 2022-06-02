النضال الشعبي تطالب "الجنائية الدولية" بسرعة اعلان فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة اعلان فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه.وتابعت الجبهة إن مواصلة الاحتلال لعمليات الاعدام الميداني وبدم بارد والتي كان آخرها ارتقاء الشهيدين الشابين بلال قبها في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والشاب أيمن محيسن في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، تستدعى التحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية إلى رفع صوتها في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من اجراءات ، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.وأضافت الجبهة نحن أمام احتلال عنصري فاشي يدعم ويرعى ارهاب دولة منظم ، وهذا كله يتم أمام المجتمع الدولي الذي انكشف على حقيقته بالكيل بمكيالين والمطلوب منه ليس ادانت الاحتلال بل معاقبته وفرض الحصار عليه وفتح تحقيق دولي بجرائمه.مؤكدة حق شعبنا في المقاومة بكل الوسائل والاساليب وعلى العالم دعم مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة لاحتلال جاثم على ارضنا ويرتكب ابشع الجرائم.