"العربية الفلسطينية" تطالب إدارة غزة بوقف فرض الضرائب على البضائع من الضفة

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية :" قرار فرض ضرائب على المنتجات المصنعة بالضفة الغربية، والمسوقة للأسواق الفلسطينية داخل قطاع غزة ، خطوة خطيرة و سابقة" ، مؤكدة أنها تعمق شرخ الانقسام، وتزيد من معاناة شعبنا الاقتصادية ، و تثقل كاهل الغزيين البسطاء، مطالبة بوقفها فورا.وبينت الجبهة في تصريحاتها : " فرض الضرائب بين شقي الوطن مخالف للقانون الاساسي الفلسطيني ويزيد من الهموم على عاتق المواطنين وانعدام الطبقة المتوسطة والفقيرة " ، مضيفة " في الوقت التي تحتاج فيه جميع شرائح المجتمع إلى الدعم وتوفير مقومات الصمود والثبات من اجل مقارعة الاحتلال ، تفرض إدارة قطاع غزة الضرائب على منتجات الضفة لتصل للمواطن المستهلك بسعر مرتفع".وتابعت الجبهة أنه يتعين على إدارة قطاع غزة وقف أشكال المناكفات السياسية كافة ،وتهيئة الأجواء، وتوحيد الموقف من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والابتعاد عن لغة فرض الهيمنة والتحريض والانقسام ، موضحة " لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة وحل مشاكله والتصدي للعدوان والحصار الذي يواصلهما الاحتلال الغاشم على القطاع."، داعية إلى رص الصفوف لمواجهة مخططات الاحتلال.