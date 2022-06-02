صورة.. نصب جدران إسمنتية بإحدى مستوطنات "غلاف غزة" لحجب نيران القناصة

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن ا لعديد من سكان "نتيف هعسرا" التي أقام الجيش الليلة حولها جداراً لحجب النيران المضادة من غزة، عبّروا عن اعتراضهم على إقامة الجدار واعتبروه رسالة ضعف، وكتبوا عليه "جدار الخجل/العار".





يشار إلى أن جندياً إسرائيلياً قتل قبل عام، في هذا المكان، وتحديداً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع عام 2021.









رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الخميس، بأنه تم نصب، جدران إسمنتية لحجب نيران القناصة أو نيران المضادة للدبابات في إحدى مستوطنات غلاف غزة.وأضافت الصحيفة، أنه تم وضع كمية هائلة من معدات الحماية في المستوطنة المذكورة، وذلك في نقطة بالمستوطنة وقع فيها بالفعل "هجوم مميت"، مشيرة إلى أنه تبدو أجزاء من المستوطنة وكأنها قلعة.