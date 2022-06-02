شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": تدين جريمتي إعدام الاحتلال للشاب بلال كبها وهدم منزل الشهيد ضياء حمارشة

"الديمقراطية": تدين جريمتي إعدام الاحتلال للشاب بلال كبها وهدم منزل الشهيد ضياء حمارشة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، جريمتي إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب بلال كبها، وهدم منزل عائلة الشهيد البطل ضياء حمارشة، في بلدة يعبد قضاء مدينة جنين.

وأكدت الجبهة أن جرائم الاحتلال القائمة على البطش والقتل والتنكيل وهدم منازل المواطنين وترويع الآمنين وتهويد الأرض والمقدسات، إرهاب دولة منظم تمارسه حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. مشددةً أن هذه الجرائم لن ترهب شعبنا ولن تمنعه من مواصلة نضاله ومقاومته ضد الاحتلال والمستوطنين، بل ستزيده إصراراً على استمرار تضحياته حتى كنس الاحتلال.

وختمت الجبهة بيانها بالقول إن "جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وقدسه تتطلب التعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير، وإنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الداخلية بالحوار الوطني الشامل".

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