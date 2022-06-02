"الإعلام" تنعى شهداء فلسطين الذين ارتقوا خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الإعلام شهداء فلسطين الأربعة، الصحفية غفران وراسنه والأسير المحرر أيمن محيسن، وبلال قبها، والجريح ياسر المصري، الذين ارتقوا خلال 24 ساعة.واعتبرت تصفية شهداء مخيم الدهيشة، ويعبد، والعروب، دليلًا دامغًا على استباحة الاحتلال لدماء أبناء شعبنا، وإصرار ساسة إسرائيل على الفتك بشبابننا وصحافينا، والاستخفاف بكل القوانين.وطالبت وزارة الإعلام بمحاسبة القتلة، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.وترى الوزارة بأن اغتيال وراسنة بعد ثلاثة أسابيع من اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة دليلًا واضحًا على استهداف حارسات الحقيقة وحراسها، ومحاولة لإسكات أصواتهم الحرة، وترهيبهم ومنعهم من نقل جرائم الاحتلال.