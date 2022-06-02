مباشر | أربعة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: نحن مفترق طرق وسياسة الشجب والإدانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية

الرئاسة الفلسطينية: نحن مفترق طرق وسياسة الشجب والإدانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكد "أننا أمام مفترق طرق، وأن سياسة الشجب والادانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحذر من استمرار التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال بأوامر من رئيس حكومته بينيت، والذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، محملاً حكومة الاحتلال، المسؤولية كاملة عن تداعياته.

وقال الناطق باسم الرئاسة إن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع حكومة بينيت وجيشها على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب اعتداءاتها ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، ويشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة.

وأضاف أنه آن الأوان لتتحمل الإدارة الاميركية مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف الذي حذرنا منه مراراً، متسائلا: أين هي الفرصة التي تطالب بها الإدارة الاميركية خلال الاتصال الأخير؟، والمناخ الذي يجب توفيره قبل زيارة الرئيس بايدن للمنطقة، والتي تحاول إسرائيل عرقلتها عبر تصعيدها ضد شعبنا ومقدساته.

وأكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وغياب الأفق السياسي، وعدم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أوصل الامور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.

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