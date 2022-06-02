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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعلن انجاز مشروع الطاقة الشمسية بمقره الرئيسي بمدينة رام الله

الإحصاء الفلسطيني يعلن انجاز مشروع الطاقة الشمسية بمقره الرئيسي بمدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
انجز الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مشروع الطاقة الشمسية في مقره الرئيسي في مدينة رام الله، بتمويل ودعم مالي من وزارة الخارجية النرويجية.

ويتطلع "الإحصاء" الفلسطيني للوصول إلى تنمية مستدامة وبيئة نظيفة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة وقد تم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف فريق فني متخصص من الجهاز ومن كل من وزارة الاشغال العامة والإسكان وسلطة الطاقة والمصادر الطبيعية، حيث تبلغ قدرة الألواح الشمسية التي تم تركيبها 60 كيلوواط، وستتيح توليد حوالي 100 ميغا واط ساعة/سنة من الطاقة، الأمر الذي سيساهم في تخفيض قيمة استهلاك الكهرباء بحوالي 17%.

وبهذه المناسبة عبرت د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، عن شكرها للنرويج حكومة وشعباً على الشراكة المتواصلة طويلة الأمد، مؤكدة أن الإحصاء سيواصل تميزه وانسجامه مع توجهات الحكومة الفلسطينية في مجال قطاع الطاقة.

وبدورها أكدت Torunn Viste ، ممثل النرويج، أن دعم جهاز الإحصاء يأتي ضمن الجهود التي نسعى اليها في مواصلة  بناء المؤسسات الفلسطينية، مشيرة أن حكومة النرويج  تدعم تنفيذ مثل هذه المشاريع الصديقة للبيئة، آملة استمرار دعمها للاحصاء الفلسطيني وصولاً إلى تعزيز مكانته محلياً وإقليمياً ودولياً.

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