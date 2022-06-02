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شؤون فلسطينية

"الإعلامي الحكومي": نرحب بتقليص بعض محطات الغاز هامش ربحها وتخفيض سعر أسطوانة الغاز للمواطن

"الإعلامي الحكومي": نرحب بتقليص بعض محطات الغاز هامش ربحها وتخفيض سعر أسطوانة الغاز للمواطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، بقيام بعض محطات الغاز بتقليص هامش ربحها وتخفيض سعر أسطوانة الغاز للمواطن.

وقال في تصريح أبرزته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة،: أن "هذا السلوك المجتمعي التنافسي يراعي وضع أبناء شعبنا وينسجم مع سياسة لجنة متابعة العمل الحكومي التي دعمت المحروقات وغيرها من السلع الأساسية خلال الشهور الستة الماضية، حتى تحافظ قدر المستطاع على أسعارها دون تغيير، رغم الزيادات المتواصلة في أسعارها من المصدر بسبب موجة الغلاء العالمي".

وشدد على أن قدرة المؤسسة الحكومية في غزة على دعم السلع، تبقى مرتبطة بإمكانياتها المحدودة جراء الحصار الاقتصادي الذي يمنعها من دفع كامل الراتب لموظفيها، و"أيضا نظرا لأن النسبة العظمى من السلع تأتي عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تتحكم فيها وأسعارها المالية برام الله".

وأعرب معروف عن أمله بأن تتضافر الجهود المجتمعية مع الجهود الحكومية، للحد من التأثيرات السلبية لموجة الغلاء العالمي على مجتمعنا الذي يعتمد بشكل شبه كامل في احتياجاته على الاستيراد من الخارج، مؤكداً على قيام طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين بدورها في ضبط أية حالات غش أو تلاعب بالوزن.

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