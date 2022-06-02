شاهد: استمرار الأعمال في شارع الرشيد الساحلي شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، استمرار أعمال التعبيد والرصف في شارع الرشيد الساحلي شمال قطاع غزة.ونوهت الوزارة، أن الأعمال تسير بشكل جيد ضمن المشروع في المرحلة الأولى، ووصلت الأعمال في الشارع لمرحلة تركيب قواعد أعمدة الإنارة وتمديد الشبكات الكهربائية.وأوضحت أن أعمال التسوية مستمرة بوتيرة متسارعة في مشروع تعبيد شارع الرشيد شمال قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن منطقة الواحة وحت شارع رقم 1 شمالًا، ويمتد بطول 2كم.يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن المنحة المصرية لإعمار غزة.