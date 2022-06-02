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الصفدي: مجلس الشراكة الأردني الأوروبي سيطلق صندوقا اقتصاديا يدعم الأردن

الصفدي: مجلس الشراكة الأردني الأوروبي سيطلق صندوقا اقتصاديا يدعم الأردن
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الـ14، سيشهد الإعلان عن إطلاق صندوق اقتصادي استثماري لدعم الأردن.

وأفاد الصفدي بأنه "جرى التوافق على عقد الاجتماع في الأردن إشارة إلى الحرص الأوروبي لدعم الأردن، ويعتبر تجسيدا للعلاقات المتينة بين الأردن والاتحاد وانعكاسا للحرص المشترك على المضي بهذه العلاقات بما يخدم الأهداف المشتركة"، مبينا أن "هذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها مجلس الشراكة الأوروبي الأردني خارج بروكسل وهذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها أي اجتماع مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خارج العاصمة الأوروبية".

وأضاف: "علاقة الأردن بالاتحاد الأوروبي صلبة، واتفاقية الشراكة وقعت أول مرة قبل 20 عاما، وانعقد منذ وقتها 14 مجلس شراكة، ولم يلتئم المجلس العام الماضي؛ بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن تم التوافق على عقده هذا العام في الأردن كإشارة إلى الحرص الأوروبي على دعم المملكة وجهودها ودورها وما تمثله من إنجاز واعتدال وسياسات مستهدفة تحقيق التنمية والسلام في المنطقة".

وأوضح أن "هناك أولويات قطاعية سيتم الحديث عنها، وأولويات تنموية ستكون جزء من التفاصيل التي تدرس لإطلاق الصندوق، بحيث نتقدم إلى الأمام في استثمارات ودعم اقتصادي في قطاعات حيوية أساسية تشكل أولوية في الأردن".

ويعقد الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في منطقة البحر الميت، حيث يترأس الاجتماع الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبحضور وزراء خارجية 4 دول أوروبية هي اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وإيرلندا وكبار المسؤولين الأردنيين.

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