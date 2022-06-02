المبادرة الوطنية: جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تكسر إرادة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني والتي أودت بحياة 62 فلسطينيا بينهم مجموعة من الأطفال والنساء منذ بداية هذا العام.وقالت "المبادرة" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاحتلال ارتكب ثلاث جرائم بشعة خلال 24 ساعة باغتيال الصحفية والأسيرة المحررة في مخيم العروب غفران وراسنة، والمناضلين بلال كبها في بلدة يعبد و أيمن محمود محيسن في مخيم الدهيشة، بالإضافة إلى إصابة ستة مواطنين بجراح خطيرة في بلدة يعبد حياة بعضهم في خطر شديد نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليهم.وأشارت المبادرة إلى اعتداء جيش الاحتلال الوحشي على موكب تشييع الصحفية الشهيدة غفران وراسنة في تكرار بغيض للاعتداء الذي جرى على جنازة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.وقالت المبادرة: إن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي تمثل تطبيقا لأوامر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت بإطلاق يد جنود الاحتلال و المستعمرين المستوطنين لإطلاق الرصاص على الفلسطينيين دون قيود.ونبهت المبادرة الوطنية، إلى إن هذه الجرائم تجري أمام مجتمع دولي مازال يسمح باستخدام المعايير المزدوجة كلما تعلق الأمر بفلسطين، و يواصل السماح لإسرائيل بأن تكون فوق القانون الدولي والمحاسبة.وأكدت حركة المبادرة أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تزيده إلا تصميما على مواصلة كفاحه الوطني ومقاومته لنيل الحرية وإنهاء منظومة الاحتلال ونظام التمييز العنصري الإسرائيلي.