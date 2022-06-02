صور وفيديو.. قوات الاحتلال تفجر منزل منفذ عملية بني براك في يعبد



























رام الله - دنيا الوطنفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة، في بلدة يعبد غرب جنين، وهو عبارة عن بناية مكونة من طابقين وغرفة على السطح، كما اعتقلت والده أحمد حمارشة.وقبل ساعات قليلة من تفجير المنزل، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين.وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في جنين استشهاد الشاب بلال عوض كبها (24 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ.كما أصيب شابان شبان بالرصاص، خلال مواجهات غرب جنين، في وقت اندلعت فيه اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد بجنين.