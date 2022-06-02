أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد القادم



ويكون الجو يوم الأحد القادم، حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .













ويكون الجو يوم الأحد القادم، حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس حارًا نسبياً الى حار نهارًا ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما الجمعة، فيكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتوقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت، حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.