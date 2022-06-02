شهيد برصاص الاحتلال في مواجهات جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستشهد الشاب أيمن محمود محيسن (21 عاما)، وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة شابين وصفت جروح احدهما بالخطيرة، ونقلا الى مستشفى بيت جالا الحكومي، وأعلن هناك عن استشهاد أحدهما.وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيسى معالي (44 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه في المخيم.