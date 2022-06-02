الأمم المتحدة تعتمد اسم تركيا بصيغة "Türkiye"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة، ليتم كتابتها كما تكتب في اللغة التركية.وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إنه بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة (التي تستخدم الأحرف اللاتينية)، بصيغة "Türkiye".وسبق أن قال الرئيس أردوغان إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي، موصياً الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلاً من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.