مباشر | شهيد وست إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال بلدة يعبد

دولي

الأمم المتحدة تعتمد اسم تركيا بصيغة "Türkiye"

الأمم المتحدة تعتمد اسم تركيا بصيغة "Türkiye"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة، ليتم كتابتها كما تكتب في اللغة التركية.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إنه بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة (التي تستخدم الأحرف اللاتينية)، بصيغة "Türkiye".

وسبق أن قال الرئيس أردوغان إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي، موصياً الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلاً من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.

أخبار ذات صلة

المجلس الثقافي البريطاني يعلن عن دعوات تمويل مفتوحة جديدة لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر

المجلس الثقافي البريطاني يعلن عن دعوات تمويل مفتوحة جديدة لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر

الكرملين يعلق على نية أمريكا ارسال صواريخ لكييف

الكرملين يعلق على نية أمريكا ارسال صواريخ لكييف

جونسون يرفض الاستقالة بعد تداعيات فضيحة &#34;بارتي غيت&#34;

جونسون يرفض الاستقالة بعد تداعيات فضيحة "بارتي غيت"

لافروف: الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي بقيادة الولايات المتحدة

لافروف: الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي بقيادة الولايات المتحدة

الكرملين تتهم أمريكا بتصعيد النزاع بين روسيا وأوكرانيا

الكرملين تتهم أمريكا بتصعيد النزاع بين روسيا وأوكرانيا

تركيا: لا يمكن انضمام السويد وفنلندا للناتو دون موافقتنا

تركيا: لا يمكن انضمام السويد وفنلندا للناتو دون موافقتنا

قتلى وإصابات جراء زلزال عنيف هز الصين

قتلى وإصابات جراء زلزال عنيف هز الصين

&#34;سيغير من قواعد اللعبة&#34;.. نفتالي بينت يطالب بالإسراع باستكمال نظام الليزر لاعتراض الصواريخ

"سيغير من قواعد اللعبة".. نفتالي بينت يطالب بالإسراع باستكمال نظام الليزر لاعتراض الصواريخ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: ننعى الشهيد بلال كبها وندعو للاشتباك مع المحتل

"المقاومة الشعبية": ننعى الشهيد بلال كبها وندعو للاشتباك مع المحتل

ناصيف: أحداث جنين تثبت مدى خوف الاحتلال من المقاومة التي تكسر هيبته

ناصيف: أحداث جنين تثبت مدى خوف الاحتلال من المقاومة التي تكسر هيبته

&#34;الخارجية&#34; تحمل بينيت المسؤولية عن جريمة اعدام الشهيد بلال كبها

"الخارجية" تحمل بينيت المسؤولية عن جريمة اعدام الشهيد بلال كبها

(حماس): جرائم الاحتلال في يعبد قضاء جنين لن تكسر إرادة المقاومة

(حماس): جرائم الاحتلال في يعبد قضاء جنين لن تكسر إرادة المقاومة

حركة (حماس): ندعو الشباب الثائر للتوجه إلى يعبد ومواجهة قوات الاحتلال

حركة (حماس): ندعو الشباب الثائر للتوجه إلى يعبد ومواجهة قوات الاحتلال

الخليل: ثلاث إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الخليل: ثلاث إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

قوات الاحتلال تحتجز طفلة وتخضعها للتحقيق الميداني في الخليل

قوات الاحتلال تحتجز طفلة وتخضعها للتحقيق الميداني في الخليل

جنين: ثلاث إصابات حرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات يعبد

جنين: ثلاث إصابات حرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات يعبد

منوعات

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

عربي

مقتل جندي أردني وإصابة اثنين آخرين من قوات حفظ السلام بهجوم مسلح بمالي

مقتل جندي أردني وإصابة اثنين آخرين من قوات حفظ السلام بهجوم مسلح بمالي

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد