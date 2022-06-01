"المقاومة الشعبية": ننعى الشهيد بلال كبها وندعو للاشتباك مع المحتل

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بكل فخر واعتزاز الشاب بلال عوض كبها الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين، مساء الأربعاء.ودعت الحركة، "جماهير شعبنا والشباب الثائر والمقاومين الأبطال في جنين القسام للتصدي لقوات الاحتلال بكل عزم وقوة، ولمزيد من حالة الاشتباك والرد بكافة الوسائل المتاحة على غطرسة المحتل وجرائمه بحق شعبنا المجاهد".وقالت: "نحيي المقاومين والشباب الثائر الذين يقفون سدا منيعا في وجه قوات الاحتلال ويدافعون عن الأرض والحق الفلسطيني، وندعو الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية للانخراط في ركب المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال وحماية شعبنا من بطش وإرهاب المحتل".