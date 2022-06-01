ناصيف: أحداث جنين تثبت مدى خوف الاحتلال من المقاومة التي تكسر هيبته

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) رأفت ناصيف على أن ما يجري في جنين يدلل على مدى خوف الاحتلال من المقاومة التي تستمر في كسر هيبته.وقال ناصيف إن "الاحتلال يريد أن يربك الساحة بمزيد من الدماء، ويبطش بكل المدن التي وقفت في وجه جرائمه المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني".وأضاف: "الضفة ككرة الثلج المتدحرجة والمقاومة اليوم بدأت تتمدد، وأهل الضفة والقدس أكدوا أن زمن تمرير جرائم الاحتلال قد انتهى".ودعا أبناء شعبنا أن ينفضوا الخوف ويلتحقوا بركب المقاومة ويدافعوا عن القدس والأقصى ويردوا عدوان الاحتلال.واستشهد مساء اليوم الأربعاء، الشاب الفلسطيني بلال كبها وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين.