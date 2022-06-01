"الخارجية" تحمل بينيت المسؤولية عن جريمة اعدام الشهيد بلال كبها





وترى الوزارة أن جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والمسؤولين الإسرائيليين.



وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.





وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها المريب وتحمل مسؤولياتها والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الأربعاء، بأشد العبارات جريمة اعدام الشهيد بلال عوض توفيق كبها (24 عاما)، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقتحامها لبلدة يعبد جنوب غرب جنين.