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شؤون فلسطينية

(حماس): جرائم الاحتلال في يعبد قضاء جنين لن تكسر إرادة المقاومة

(حماس): جرائم الاحتلال في يعبد قضاء جنين لن تكسر إرادة المقاومة
حماس
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (حماس) بالضفة الغربية، إن "جرائم الاحتلال في يعبد قضاء جنين لن تمكنه من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فلن ينجح في كسر إرادة المقاومة المتصاعدة، ولن يستعيد هيبته المتراجعة يوما بعد يوم".

ودعت الحركة في تصريح لها الأربعاء، "جماهير شعبنا العظيم في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس لمساندة أهلنا في مدينة جنين ومخيمها وتخفيف الضغط عنها عبر تكثيف الاشتباك مع الاحتلال في كافة المدن والبلدات والقرى ومطاردة مستوطنيه في كل مكان".

وأضافت أن "سياسة القتل وهدم المنازل لن تنجح في كسر عزيمة أبطالنا، فلقد سلكت الضفة ورجالها الأحرار طريق المقاومة الذي لا عودة عنه إلا بالتحرير ودحر الاحتلال، سيرا على آثار العظماء من أمثال ضياء حمارشة وإخوانه فرسان العمليات البطولية".

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