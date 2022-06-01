(حماس) تدعو الشباب الثائر للتوجه إلى يعبد ومواجهة قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنناشدت حركة (حماس) في محافظة جنين، مساء اليوم الأربعاء أنصارها وجميع الشباب الثائر بالتوجه إلى بلدة يعبد لمواجهة قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.كما انطلقت في يعبد دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال.من جهتها، أعلنت وزارة الصحة إصابة ثلاثة مواطنين بجراح خطرة في الرقبة والبطن والوجه، برصاص الاحتلال الحي، وصلت المشافي في جنين.وأوضحت مصادر محلية أن قرابة 30 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت يعبد مساء اليوم الأربعاء انطلاقاً من حاجز دوتان العسكري.واندلعت في البلدة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالإضافة لاشتباكات مسلحة مع المقاومة.وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية والرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين.