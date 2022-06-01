شهيد وإصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطناستشهد مساء اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني وأصيب آخرين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين.وأعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في جنين استشهاد الشاب بلال عوض كبها (24 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ.هذا وأصيب شابان شبان بالرصاص، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد بجنين.كما واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين، وعمدت على محاصرة منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.