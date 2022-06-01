جماعات الهيكل تدعو إلى اقتحامات واسعة للأقصى الأحد والاثنين

رام الله - دنيا الوطندعت جماعات الهيكل المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك يومي الأحد والاثنين المقبلين، فيما يسمى بـ "عيد نزول التوراة" العبري.وتحتفل جماعات المستوطنين المتطرفة فيما يسمى "عيد نزول التوراة" هذا العام بالتزامن مع الذكرى الـ (55) لاحتلال المسجد الأقصى المبارك بالتقويم الميلادي، ما يجعل اقتحامه نكاية بالفلسطينيين في نظر تلك الجماعات.وتركز جماعات الهيكل في هذا العيد على الاحتفال والزينة، وتعزير "السجود الملحمي" في باحات المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية علنية جماعية.وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع دعوات مقدسية دعوات لجمعة "الحشد الكبير" بأداء صلاة الجمعة المقبلة 3/6/2022 في ساحات المسجد الأقصى المبارك.وكانت حراكات شبابية ومبادرات مقدسية دعت إلى الحشد في صلاة الجمعة القادمة بالمسجد الأقصى، للتأكيد على عروبته وإسلاميته.