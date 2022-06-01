شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحتجز طفلة وتخضعها للتحقيق الميداني في الخليل

قوات الاحتلال تحتجز طفلة وتخضعها للتحقيق الميداني في الخليل
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، طفلة (12 عاما) واقتادتها إلى أحد الحواجز وأخضعتها للتحقيق الميداني وسط مدينة الخليل.

وقال والد الطفلة شادي سدر إن "جنود الاحتلال اقتحموا منزله في شارع الشلالة وسط الخليل، وقاموا باحتجاز ابنته سلوى (12 عاما)".

وأضاف سدر: "اقتادوا أبنتي إلى الحاجز العسكري المقام قرب ساحة البلدية، ومنعوني من مرافقتها إلى داخل الحاجز، حيث تم إخضاعها للتحقيق، وهي بحالة خوف وبكاء شديد، بذريعة حملها سكينا أثناء وجودها داخل فناء منزلي".

وبعد انهيار الطفلة نتيجة الخوف والبكاء، أطلق جنود الاحتلال سراحها بعد تهديدها وعائلتها بالعودة لاعتقالهم.

يشار إلى أن عائلة الطفلة سدر تسكن في شارع الشلالة وتتعرض باستمرار لاعتداءات من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين، في محاولة لتهجيرهم من منزلهم.

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