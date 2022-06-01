جنين: ثلاث إصابات حرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات يعبد



واندلعت مساء اليوم، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد بجنين.



هذا واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين، وعمدت على محاصرة منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.



في حين، قالت تقارير إسرائيلية: إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة يعبد بالقرب من جنين لتدمير منزل منفذ عملية بني براك، والتي قتل فيها أربعة مستوطنين".



وأشارت التقارير إلى "اندلاع مواجهات وتبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين".



وأفادت وزارة الصحة، بنقل ثلاث إصابات حرجة برصاص الاحتلال، إلى مختلف مشافي جنين.