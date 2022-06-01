(فدا): إعدام الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة جريمة حرب مكتملة الأركان

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وختم حسونة: "تعيد هذه الجريمة للأذهان كل الجرائم التي استهدفت الصحفيين الفلسطينيين في مواقع العمل والميدان أو خلال ممارسة حياتهم الاعتيادية".



رام الله - دنيا الوطندان الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا)، جريمة الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بإعدام الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة على حاجز احتلالي قرب العروب شمال الخليل.وأكد عضو اللجنة المركزية لـ (فدا) بسام حسونة، أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار سياسة الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا، وتمثل ضرباً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحماية الصحفيين.