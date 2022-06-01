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شؤون فلسطينية

اشتية: على المجتمع الدولي التحرك واتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل ووضع عقوبات عليها

اشتية: على المجتمع الدولي التحرك واتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل ووضع عقوبات عليها
اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية يشكل كارثة، من التهجير في مسافر يطا الى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، واليوم اغتالت إسرائيل بدم بارد صحفية أخرى وهي غفران وراسنة، فالجيش الإسرائيلي يتبنى سياسة إطلاق النار بهدف القتل وهذا ما نراه يوميا".

وأضاف رئيس الوزراء: "على المجتمع الدولي أن يتحرك وينتقل من بيانات الإدانة الى اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل، ويجب وضع عقوبات على إسرائيل، والعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية قالت في تقاريرها بأن إسرائيل دولة فصل عنصري بالتشريع والتطبيق ويجب أن ينتهي هذا".

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بيوم الشمال لدول شمال أوروبا (الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج)، اليوم الأربعاء برام الله، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني".

وأردف اشتية: "نحن الآن في حالة فراغ سياسي ويجب أن نعمل معا لإيجاد مبادرة سياسية للمضي قدما وإنهاء الاحتلال، وخلق أمل لدى الشعب الفلسطيني".

واختتم اشتية كلمته: "أدعوكم إلى السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، فهذا هو الرد على الاحتلال، ورسالة لإسرائيل التي تعمل على حل الدولتين بأنكم معنا للحفاظ على حل الدولتين".




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