عمليات هدم واسعة واخطارات لمنشآت زراعية وسكنية في الضفة الغربية

ففي القدس هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل المواطن حاتم أبو ريالة، من بلدة العيساوية للمرة السادسة على التوالي وتبلغ مساحته 200 متر، ويسكن فيه ثمانية أفراد.



وخلال عملية الهدم اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على أفراد العائلة ما تسبب بكسر في يد أحد بناته.



كذلك هدمت سلطات الاحتلال، "بركسين" وأسوارا جدارية، في بلدة الزعيم، شمال شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.



ودمرت جرافات الاحتلال بيتنا متنقلا سكنيا "بركسا"، تبلغ مساحته 70 مترا مربعاً، يعود للمواطن عبد الرحمن السلايمة، ويأوي خمسة أفراد، وبركس أغنام يعود له، بمساحة 120 مترا مربعا.



كما هدمت جرافات الاحتلال أربعة أسوار جدارية، تعود للمواطنين عبد الناصر الإمام، وأيمن يغمور، وأبو رامي الراز، وأبو عادل جويلس.



وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال غرفة سكنية بمساحة 45 مترا مربعا وبئر مياه وأخطرت بهدم بركس في منطقة البقعة شمال شرق الخليل، وهدمت غرفة سكنية تعود ملكيتها للمواطن محمد جابر.



وللمرة الرابعة على التوالي خلال أربعة أشهر، هدمت قوات الاحتلال تسع منشآت زراعية وسكنية في خربة الفخيت بمسافر يطا جنو الخليل.



وطالت عمليات الهدم خياماً لعائلات النجار وأبو صبحة تأوي عدداً كبيراً من المواطنين بينهم نساء وأطفال.



أما في سلفيت فوزعت قوات الاحتلال، عشرة إخطارات لوقف العمل والبناء لمنازل ومنشآت في قرية مردا شمال المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت اخطارات بوقف العمل والبناء لعشر منشآت، في المنطقتين الشمالية والشرقية من القرية، بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة (ج).



وتعود ملكيتها للمواطنين: ماجد علي إبراهيم ابداح، وأكرم راشد منصور، ومنذر أحمد ابداح، وعقاب منذر ابداح، وطلال عفيف ابداح، ومحمود محمد احمد ابداح، وزاهي رياض الخفش، وجاد سمير محمد ابداح، وجهاد سمير محمد ابداح، وعقاب ابداح.



وأوضحت أن ستة منازل ممن تم تسليم أصحابها إخطارات مأهولة بالسكان، وتم بناؤها عام 1995 ويمتلك أصحابها رخص بناء وتقع في مناطق مصنفة "ب".



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، حملة هدم واسعة طالت منشآت سكنية وزراعية وأسواراً في الضفة الغربية والقدس.وطالت عمليات الهدم 18 منشأة سكنية وزراعية وأسواراً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.