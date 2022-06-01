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شؤون فلسطينية

استشهاد قيادي بسرايا القدس متأثراً بإصابته خلال معركة (سيف القدس)

استشهاد قيادي بسرايا القدس متأثراً بإصابته خلال معركة (سيف القدس)
رام الله - دنيا الوطن
نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحد قادتها الميامين الذي استشهد متأثراً بجروح أصيب بها بقصف إسرائيلي استهدفه في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال معركة (سيف القدس).

وقالت سرايا القدس في بيان عسكري نشرته، مساء اليوم الأربعاء على موقعها الالكتروني: "إن الشهيد القائد ياسر عطية محمد المصري (41 عاماً)، قائد كتيبة دير البلح بلواء الوسطى في سرايا القدس، ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى مساء اليوم الأربعاء 2 ذو القعدة 1443هــ، الموافق 1  حزيران – يونيو 2022م، متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدفه في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة خلال معركة سيف القدس البطولية".

وأضافت: "ليمضي شهيدنا إلى ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً".

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى المحرر، معاهدة إياهم بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

وفيما يلي نص البيان:

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

بيان نعي صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف شهيدها القائد ياسر عطية المصري الذي ارتقى متأثراً بجروح أصيب بها خلال معركة سيف القدس

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود شهيدها القائد:ياسر عطية محمد المصري – أبو مصعب  (41 عاماً) قائد كتيبة دير البلح في سرايا القدس الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى مساء اليوم الأربعاء 2 ذو القعدة 1443هــ، الموافق 1  حزيران – يونيو 2022م، متأثراً بجروح أصيب بها في قصف صهيوني استهدفه في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة خلال معركة سيف القدس البطولية، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً.

إننا في سرايا القدس إذ ننعى شهيدنا القائد لنؤكد أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى المحرر، وسنمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

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