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شؤون فلسطينية

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان
رام الله - دنيا الوطن
قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية: "إن الوزارة بدأت العمل على خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية"، وذلك خلال اجتماعها بالمدراء العامين ورؤساء الوحدات ذات العلاقة، بحضور وكيل الوزارة د. وائل الشيخ، في مكتبها بنابلس اليوم الأربعاء. 

وستقوم وزيرة الصحة والوكيل والمدراء العامون ورؤساء الوحدات المختلفة في الوزارة، بزيارة على مدى أيام لجميع مراكز العلاج في كل محافظة، ومتابعة عمل جميع الأقسام والدوائر داخل المستشفيات وتفقد سير عمل كل ما يتعلق بها، والاستماع للمواطنين واحتياجاتهم.

وأضافت الوزيرة أن خطة تطوير تم وضعها، لترتيب الألولويات، التي تشمل الاطلاع على واقع العمل ميدانياً في المستشفيات الحكومية، بهدف تنظيمه وإصلاح نقاط الضعف وتطوير نقاط القوة، والاستماع للكوادر العاملة والمرضى للاطلاع على احتياجاتهم. 

وأكدت الوزيرة أن خطة التطوير هذه ستكون الأكبر، بهدف تطوير المنظومة الصحية الوطنية ككل، وأنه قد تأخر البدء بها نظراً لحالة الطوارىء العامة التي تعامل معها النظام الصحي الفلسطيني بكل كفاءة، خلال جائحة كورونا منذ مطلع ٢٠٢٠.

وأشارت د. الكيلة إلى أن جائحة كورونا أثبتت كفاءة عمل مراكز العلاج الحكومية وكوادر العمل الصحي، وقد تم خلالها تطوير العديد من مراكز العلاج وافتتاح مراكز علاج وأقسام أخرى، ورفدها بالكوادر وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية، بدعمٍ وجهود من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والحكومة والشركاء والأصدقاء من دولٍ ومنظمات ومجتمع محلي وجالية عربية وفلسطينية.

وأضافت د. الكيلة " بدأنا بتنظيم العمل بخصوص إصدار التحويلات الطبية،وقمنا بتحديث اللجان الطبية المختلفة، وآليات التنسيق مع مراكز العلاج، وصولاً لتسهيل عملية تقديم المواطنين وحصولهم على حقهم العادل في التحويلات الطبية بما يخفف عليهم ويضمن حصولهم للعلاج المناسب". 

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لمجمع فلسطين الطبي د. أحمد البيتاوي، مدير عام الشؤون الإدارية نزار مسالمة، مدير عام الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار، مدير عام المستشفيات د. نجي نزال، مدير عام المستودعات المركزية صالح ثوابتة، مدير عام الشؤون المالية حاكم صلاحات، مدير عام دائرة شراء الخدمة د. عفيف عطاونة، مدير عام ديوان الوزير زينب أبو هنية، مدير عام وحدة شؤون مجلس الوزراء رزان هندية، رئيس وحدة الرقابة الداخلية د. فراس الأطرش، رئيس وحدة الجودة وسلامة المريض سلام الرطروط، مدير التمريض في الإدارة العامة للمستشفيات عماد زكي، طلال قدادحة من الإدارة العامة للتمريض، د. عنان راشد وشاهر أبو رجب من الإدارة العامة للمستشفيات.





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