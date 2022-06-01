عاجل

  • مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

  • وزيرة الصحة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

شؤون فلسطينية

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر
رام الله - دنيا الوطن
بحث سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا احتياجاتهم وقضاياهم المعيشية، وذلك في مقر السفارة، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد السفير اللوح خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب (أونروا) بالقاهرة سحر الجبوري، وعدد من المستشارين بالسفارة، حرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس على تخفيف معاناة أهلنا الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى مصر والذين يعانون الهجرة الثانية بعد النكبة الفلسطينية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة التي توليها القيادة الفلسطينية والحرص على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم وتيسير أمورهم الحياتية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما أعرب السفير اللوح تقديره للحكومة المصرية لاستضافتها الكريمة للعائلات الفلسطينية القادمة من سوريا على أراضيها كما فعلت من قبل مع كافة اللاجئين الفلسطينيين، معربا عن شكر الرئيس محمود عباس لأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استضافة أبناء شعبنا منذ النكبة وحتى اللحظة، ودعم مصر الدائم ووقوفها إلى صف الشعب الفلسطيني حتى عودة الحقوق والأرض لأصحابها وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس بما يتضمن ضمان حق عودة اللاجئين.

واستمع سفير دولة فلسطين إلى قضايا ومقترحات العوائل الوافدة من سوريا، واضعا إياها في صورة الجهود التي تبذلها السفارة وحرصها على تذليل العقبات وتواصلها الدائم مع "الأونروا" والسفارات والمنظمات الدولية المعنية لتأمين المساعدات الطارئة لهم على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، كما ثمن دور وكالة الغوث واستمرار دعمها لأبناء شعبنا الفلسطيني بالرغم من الحملات الممنهجة لمحاولات تصفيتها وغلق ملف خدمات اللاجئين.

من جانبها أكدت الجبوري استمرار عمل الأونروا والتواصل مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والجهات المعنية، مشيرة إلى انها ستعمل على القضايا التي طرحت خلال اللقاء لإنجازها وفق القدرات المستطاعة والصلاحيات المخولة للمكتب لعمله داخل مصر، كما وعدت بالتواصل مع الحكومة المصرية لتقديم المقترحات لحل مشاكلهم قريبا.

وفي الختام أكد المجتمعون على استمرار التنسيق الدائم والمتابعة المستمرة بين السفارة و"الأونروا" والدوائر والجهات المعنية بشؤون اللاجئين لمتابعة قضاياهم والعمل على معالجتها مع الجهات الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية.

أخبار ذات صلة

مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

"الخارجية": المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

"الخارجية": المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

منوعات

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

عربي

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا