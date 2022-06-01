السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

رام الله - دنيا الوطنبحث سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا احتياجاتهم وقضاياهم المعيشية، وذلك في مقر السفارة، بالعاصمة المصرية القاهرة.وأكد السفير اللوح خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب (أونروا) بالقاهرة سحر الجبوري، وعدد من المستشارين بالسفارة، حرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس على تخفيف معاناة أهلنا الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى مصر والذين يعانون الهجرة الثانية بعد النكبة الفلسطينية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة التي توليها القيادة الفلسطينية والحرص على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم وتيسير أمورهم الحياتية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما أعرب السفير اللوح تقديره للحكومة المصرية لاستضافتها الكريمة للعائلات الفلسطينية القادمة من سوريا على أراضيها كما فعلت من قبل مع كافة اللاجئين الفلسطينيين، معربا عن شكر الرئيس محمود عباس لأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استضافة أبناء شعبنا منذ النكبة وحتى اللحظة، ودعم مصر الدائم ووقوفها إلى صف الشعب الفلسطيني حتى عودة الحقوق والأرض لأصحابها وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس بما يتضمن ضمان حق عودة اللاجئين.واستمع سفير دولة فلسطين إلى قضايا ومقترحات العوائل الوافدة من سوريا، واضعا إياها في صورة الجهود التي تبذلها السفارة وحرصها على تذليل العقبات وتواصلها الدائم مع "الأونروا" والسفارات والمنظمات الدولية المعنية لتأمين المساعدات الطارئة لهم على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، كما ثمن دور وكالة الغوث واستمرار دعمها لأبناء شعبنا الفلسطيني بالرغم من الحملات الممنهجة لمحاولات تصفيتها وغلق ملف خدمات اللاجئين.من جانبها أكدت الجبوري استمرار عمل الأونروا والتواصل مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والجهات المعنية، مشيرة إلى انها ستعمل على القضايا التي طرحت خلال اللقاء لإنجازها وفق القدرات المستطاعة والصلاحيات المخولة للمكتب لعمله داخل مصر، كما وعدت بالتواصل مع الحكومة المصرية لتقديم المقترحات لحل مشاكلهم قريبا.وفي الختام أكد المجتمعون على استمرار التنسيق الدائم والمتابعة المستمرة بين السفارة و"الأونروا" والدوائر والجهات المعنية بشؤون اللاجئين لمتابعة قضاياهم والعمل على معالجتها مع الجهات الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية.