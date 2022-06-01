عاجل

  • مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

  • وزيرة الصحة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة إخطارات لوقف العمل والبناء لمنازل ومنشآت في قرية مردا شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي مردا نصفت الخفش، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت اخطارات بوقف العمل والبناء لعشر منشآت، في المنطقتين الشمالية والشرقية من القرية، بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة (ج)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن المنازل والمنشآت التي تسلمت الإخطارات تعود ملكيتها للمواطنين: ماجد علي ابراهيم ابداح، وأكرم راشد منصور، ومنذر أحمد ابداح، وعقاب منذر ابداح، وطلال عفيف ابداح، ومحمود محمد احمد ابداح، وزاهي رياض الخفش، وجاد سمير محمد ابداح، وجهاد سمير محمد ابداح، وعقاب ابداح.

وأوضح أن 6 منازل ممن تم تسليم أصحابها إخطارات مأهولة بالسكان، وتم بناؤها عام 1995 ويمتلك أصحابها رخص بناء وتقع في مناطق مصنفة "ب".

وبين الخفش أن مجلس مردا لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يجري من تصعيد إسرائيلي، وسيقوم بمتابعة هذه الإخطارات مع الجهات المختصة والمسؤولة، مشيرًا إلى أن القرية مستهدفة من قبل الاحتلال حيث تم تسليم تسعة اخطارات قبل شهرين، علاوةً على الاغلاقات المتكررة لمداخلها والتلوث البيئي الناجم عن المستوطنات.

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء طارئ مع المواطنين بحضور مركز القدس للمساعدة القانونية والجهات ذات العلاقه من أجل البحث بموضوع الإخطارات والتحرك لمواجهتها.

من جانبه، أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن الاحتلال يمارس تصعيدا خطيرا بحق المواطنين في المحافظة، ضاربا بعرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية، مشددًا على وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية والأهلية المختصة الى جانب الأهالي لتعزيز صمودهم ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية من خلال المتابعة القانونية والعمل الميداني وفق الإمكانيات المتاحة.

أخبار ذات صلة

مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

"الخارجية": المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

"الخارجية": المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

منوعات

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

عربي

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا