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شؤون فلسطينية

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس
شبان فلسطينون
رام الله - دنيا الوطن
صعدت المقاومة الفلسطينية، من عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال في محيط مخيم الجابريات بمدينة جنين، ذلك بالعبوات المتفجرة والرصاص الحي، إلى جانب إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال المتواجدين قرب حاجز الجلمة.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، وتحديدا في قرية بورين ودير الحطب، وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عزبة الطيب وعزون الفندق بمدينة قلقيلية، وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات الاحتلال.

وفي سلفيت، قام شبان فلسطينيون بإلقاء زجاجات حارقة بمنطقة بروخين وبدوئيل، تجاه قوات الاحتلال.

وشهدت مدينة رام الله مواجهات مع قوات الاحتلال، وتصدى فلسطينيون للاعتداءات الإسرائيلية في قرية النبي صالح، إضافة إلى اندلاع مواجهات أخرى بمنطقة تقوع ببيت لحم.

وواصل المقدسيون تصديهم لانتهاكات واعتداءات الاحتلال، واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة، منها سلوان وشعفاط وقلنديا.

ورشق فلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة، خلال مواجهات اندلعت بمخيم العروب ودورا بمدينة  الخليل.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت صباح اليوم، الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة عند مدخل العروب شمال الخليل، بدعوى تنفيذ عملية طعن.

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