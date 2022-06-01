الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد تحقيق 35 يوماً.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد أبو صبيح عدة مرات وتحرر مؤخرا من سجونها.وفي التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016، نفذ والده الشهيد مصباح أبو صبيح عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بعد اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال الخاصة، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين.ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، وترفض الإفراج عنه ودفنه بمدينته المقدسة حسب الأصول والشريعة الإسلامية بحجة استخدام ملف جثامين الشهداء كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.