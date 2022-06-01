المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها



وأردف حنا: "لا تتركوا المقدسيين لوحدهم يقارعون جلاديهم بل كونوا الى جانبهم وآزروهم وادعموا صمودهم ورباطهم وثباتهم وبقاءهم في هذه الارض المقدسة".



واختتم: "المقدسيون هم سدنة المقدسات الذين يحافظون على مقدساتها وتاريخها العريق وهم يستحقون التفاتة كريمة من الاحرار من ابناء امتنا و اصدقاءنا الموجودين في سائر ارجاء العالم".



وواصل حنا: "المقدسيون جميعا يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن مدينتهم ويتعرضون للتنكيل والاعتقالات والملاحقة ولكن معنوياتهم عالية وارادتهم صلبة وهم يقومون بهذه المهمة القاسية بإسم الامة كلها وبإسم كافة الاحرار في عالمنا المؤمنين بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية".وذكر حنا: "المقدسيون جميعا مسيحيين ومسلمين هم عائلة واحدة ومعهم شعبنا كله في داخل الوطن وخارجه ففلسطين عاصمتها القدس والقدس حاضرة في وجدان كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم ومسيحي حر في هذا العالم".