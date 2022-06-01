عاجل

  • مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

  • وزيرة الصحة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

شؤون فلسطينية

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، إن "المقدسيين هم حراس اوفياء للقدس ومقدساتها وتاريخها وتراثها واصالتها".

وواصل حنا: "المقدسيون جميعا يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن مدينتهم ويتعرضون للتنكيل والاعتقالات والملاحقة ولكن معنوياتهم عالية وارادتهم صلبة وهم يقومون بهذه المهمة القاسية بإسم الامة كلها وبإسم كافة الاحرار في عالمنا المؤمنين بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية".

وذكر حنا: "المقدسيون جميعا مسيحيين ومسلمين هم عائلة واحدة ومعهم شعبنا كله في داخل الوطن وخارجه ففلسطين عاصمتها القدس والقدس حاضرة في وجدان كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم ومسيحي حر في هذا العالم".

وأردف حنا: "لا تتركوا المقدسيين لوحدهم يقارعون جلاديهم بل كونوا الى جانبهم وآزروهم وادعموا صمودهم ورباطهم وثباتهم وبقاءهم في هذه الارض المقدسة".

واختتم: "المقدسيون هم سدنة المقدسات الذين يحافظون على مقدساتها وتاريخها العريق وهم يستحقون التفاتة كريمة من الاحرار من ابناء امتنا و اصدقاءنا الموجودين في سائر ارجاء العالم".

أخبار ذات صلة

مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

"الخارجية": المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

"الخارجية": المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

منوعات

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

عربي

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا