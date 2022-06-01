غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنسلم وفد إعلامي حقوقي، اليوم الأربعاء، عريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك لمطالبة الأطراف الدولية بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي كان أحدثها جريمة اغتيال الصحفيةغفران رواسنة صباح اليوم بمخيم العروب جنوب الخليل.وضم الوفد كل من رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي ومدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين ورئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح والمحامية رنا هديب من مؤسسة "حشد"، وكان في استقبال الوفد د. طارق مخيمر مسؤول حقوق إنسان بمكتب المفوض السامي وآخرين.ووقع عشرات الصحفيين والشخصيات الحقوقية والاعتبارية على العريضة خلال وقفة نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالتعاون مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة.حيث حث د. صلاح عبد العاطي الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية؛ وإعلان تبني العريضة والسعي الجاد لأخذ إجراءات ذات مغزى لتنفيذ مضمونها؛ بما يضمن إنهاء حالة تعطيل أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.وشدد د. عبد العاطي على أن المتابع للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية يتأكد بما لا يدع مجال للشك أن سلوكها الحربي تجاه الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحافية العاملة في فلسطين يعكس مخططات إسرائيلية تعمد علىالاستهداف المباشر للصحافيين للحد من قدرتهم على نقل الحقائق الميدانية.بدوره، قال مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين: "جاءنا لنطالب بمحاكمة الاحتلال على جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة لنصدم بجريمة إسرائيلية جديدة باغتيال الزميلة غفران رواسنة صباح اليوم"، مشدداً على أن الاستهداف الإسرائيلي "لن ينال من عزيمة وإصرار فرسان الإعلام الفلسطيني على أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني بفضح جرائم الاحتلال".ودعا لضرورة ترجمة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية المعنية بحماية الصحفيين وحرية العمل الصحفي على أرض الواقع، مضيفاً أن سجل جرائم الاحتلال بحق الصحفيين يستدعي العمل الجاد والحثيث من أجل محاسبته ولجم عدوانه"، مبيناً أن شهر مايو الماضي شهد أكثر من 150 انتهاكاً إسرائيليا كان أبشعها اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.