عاجل

  • مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

  • وزيرة الصحة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

شؤون فلسطينية

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
توقيع عريضة
رام الله - دنيا الوطن
سلم وفد إعلامي حقوقي، اليوم الأربعاء، عريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك لمطالبة الأطراف الدولية بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي كان أحدثها جريمة اغتيال الصحفية
غفران رواسنة صباح اليوم بمخيم العروب جنوب الخليل.

وضم الوفد كل من رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي ومدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين ورئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح والمحامية رنا هديب من مؤسسة "حشد"، وكان في استقبال الوفد د. طارق مخيمر مسؤول حقوق إنسان بمكتب المفوض السامي وآخرين.

ووقع عشرات الصحفيين والشخصيات الحقوقية والاعتبارية على العريضة خلال وقفة نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالتعاون مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة.

حيث حث د. صلاح عبد العاطي الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية؛ وإعلان تبني العريضة والسعي الجاد لأخذ إجراءات ذات مغزى لتنفيذ مضمونها؛ بما يضمن إنهاء حالة تعطيل أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد د. عبد العاطي على أن المتابع للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية يتأكد بما لا يدع مجال للشك أن سلوكها الحربي تجاه الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحافية العاملة في فلسطين يعكس مخططات إسرائيلية تعمد على
الاستهداف المباشر للصحافيين للحد من قدرتهم على نقل الحقائق الميدانية.

بدوره، قال مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين: "جاءنا لنطالب بمحاكمة الاحتلال على جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة لنصدم بجريمة إسرائيلية جديدة باغتيال الزميلة غفران رواسنة صباح اليوم"، مشدداً على أن الاستهداف الإسرائيلي "لن ينال من عزيمة وإصرار فرسان الإعلام الفلسطيني على أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني بفضح جرائم الاحتلال".

ودعا لضرورة ترجمة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية المعنية بحماية الصحفيين وحرية العمل الصحفي على أرض الواقع، مضيفاً أن سجل جرائم الاحتلال بحق الصحفيين يستدعي العمل الجاد والحثيث من أجل محاسبته ولجم عدوانه"، مبيناً أن شهر مايو الماضي شهد أكثر من 150 انتهاكاً إسرائيليا كان أبشعها اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.


أخبار ذات صلة

مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

مجلس التعاون الخليجي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

الكيلة: بدأنا العمل بتنفيذ خطة تطوير شامل للمستشفيات الحكومية ومن الميدان

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

"الخارجية": المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

"الخارجية": المطلوب تغيير النمطية الدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

السفير اللوح يبحث مع الجالية الفلسطينية الوافدة من سوريا قضاياهم المعيشية بمصر

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

المقاومة تصعد عملياتها ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

الاحتلال يفرج عن نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اعتقاله لـ(35) يوماً

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

المطران حنا: المقدسيون هم حراس أوفياء للقدس ومقدساتها

&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن المعتقلين عواودة وريان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

غزة: وفد إعلامي حقوقي يسلم العريضة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

منوعات

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

عربي

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا