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"مدى": الاحتلال يقتل الصحفية وراسنة في تحد جديد للمجتمع الدولي

"مدى": الاحتلال يقتل الصحفية وراسنة في تحد جديد للمجتمع الدولي
مشاعر حزن
رام الله - دنيا الوطن
استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقتل الصحفية غفران هارون حامد وراسنة عند مدخل مخيم العروب في الخليل، صباح اليوم الأربعاء.

واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي الصحفية العاملة لدى إذاعة دريم في الخليل "وراسنة" برصاصة غادرة أصابتها في الجهة اليسرى من صدرها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها وتقديم الإسعاف لها ما أدى لاستشهادها.

ونظر "مدى" ببالغ القلق لخطورة سياسة الإعدام الميداني بحق الإعلاميين/ات الذي باتت سلطات الاحتلال تنتهجها دون أية حسابات لعواقبها، الأمر الذي يضع جميع الصحفيين/ات وعلى الأخص الميدانيين في دائرة الخطر، ما يستوجب تحرك الجهود الدولية بشكل فوري وجاد للضغط على سلطات الاحتلال وإيقافها عند حدودها.

وقال إن "ردود الفعل الدولية المستنكرة لجريمة قتل الصحفية أبو عاقلة قبل ثلاثة أسابيع، دون اتخاذ اجراءات فعالة لمحاسبة الاحتلال هو الذي شجعه على ارتكاب هذه الجريمة البشعة، التي تضاف لجرائم قتل (48) صحفي وصحافية منذ العام 2000".

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