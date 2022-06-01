جرافات الاحتلال تهدم منزل المقدسي حاتم أبو ريالة في العيساوية

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل المواطن المقدسي حاتم أبو ريالة في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.وحوّلت جرافات الاحتلال منزل أبو ريالة إلى الركام، بعد محاصرة المنزل الواقع في حي المدارس شرق مدينة القدس المحتلة.وكانت المرة الأولى التي هدمت قوات الاحتلال منزل حاتم أبو ريالة عام 1999، وفرضت عليه مخالفات مالية، كما حكم بالسجن الفعلي بحجة عدم دفع غرامة مالية، وخلال عملية هدم منزله عام 2009 أصيب بشلل نصفي بعد وقوعه من علو.وخيّم الحزن على عائلة أبو ريالة بعد هدم قوات الاحتلال لمنزلها، وذلك للمرة الخامسة، فيما اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان في منطقة الجدار بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة.وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.