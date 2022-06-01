جيش الاحتلال يعلن السيطرة على طائرة مصرية بدون طيار اخترقت أجواء النقب

رام الله - دنيا الوطنافادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن طائرات مقاتلة اسرائيلية اعترضت، أول أمس الاثنين، طائرة مصرية بدون طيار، بزعم اختراقها أجواء مدينة النقب.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الطائرة فُقد السيطرة عليها، واعترضتها الطائرات المقاتلة الاسرائيلية بعد التنسيق مع المصريين، على حد زعمها.من جانبه، أفاد موقع (0404)، أنه تم اكتشاف الطائرة ورصدها بشكل مستمر حتى تم اعتراضها بعد عبورها إلى إسرائيل".وبحسب الموقع، تشير التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال إلى أنها طائرة مصرية غير مسلحة، فقدت السيطرة عليها وعبرت إلى إسرائيل؛ بسبب عطل.وزعم جيش الاحتلال أن الطائرات المقاتلة التابعة له اعترضت الطائرة بعد التنسيق مع المصريين.