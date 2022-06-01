شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن السيطرة على طائرة مصرية بدون طيار اخترقت أجواء النقب

جيش الاحتلال يعلن السيطرة على طائرة مصرية بدون طيار اخترقت أجواء النقب
رام الله - دنيا الوطن
افادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن طائرات مقاتلة اسرائيلية اعترضت، أول أمس الاثنين، طائرة مصرية بدون طيار، بزعم اختراقها أجواء مدينة النقب.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الطائرة فُقد السيطرة عليها، واعترضتها الطائرات المقاتلة الاسرائيلية بعد التنسيق مع المصريين، على حد زعمها.

من جانبه، أفاد موقع (0404)، أنه تم اكتشاف الطائرة ورصدها بشكل مستمر حتى تم اعتراضها بعد عبورها إلى إسرائيل".

وبحسب الموقع، تشير التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال إلى أنها طائرة مصرية غير مسلحة، فقدت السيطرة عليها وعبرت إلى إسرائيل؛ بسبب عطل.وزعم جيش الاحتلال أن الطائرات المقاتلة التابعة له اعترضت الطائرة بعد التنسيق مع المصريين.

أخبار ذات صلة

&#34;مدى&#34;: الاحتلال يقتل الصحفية وراسنة في تحد جديد للمجتمع الدولي

"مدى": الاحتلال يقتل الصحفية وراسنة في تحد جديد للمجتمع الدولي

جرافات الاحتلال تهدم منزل المقدسي حاتم أبو ريالة في العيساوية

جرافات الاحتلال تهدم منزل المقدسي حاتم أبو ريالة في العيساوية

نقيب الموظفين بغزة يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; الجديد بقضية نقل موظفي الصحة بالباصات

نقيب الموظفين بغزة يكشف لـ"دنيا الوطن" الجديد بقضية نقل موظفي الصحة بالباصات

طالع أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

برئاسة العسيلي.. اجتماع يبحث أولويات الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة

برئاسة العسيلي.. اجتماع يبحث أولويات الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة

الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شمال قطاع غزة

الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شمال قطاع غزة

الاحتلال يداهم عدداً من المحال التجارية جنوب الخليل

الاحتلال يداهم عدداً من المحال التجارية جنوب الخليل

كيف عقبت جامعة الدول العربية على إعدام الصحفية غفران وراسنة برصاص الاحتلال؟

كيف عقبت جامعة الدول العربية على إعدام الصحفية غفران وراسنة برصاص الاحتلال؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;مدى&#34;: الاحتلال يقتل الصحفية وراسنة في تحد جديد للمجتمع الدولي

"مدى": الاحتلال يقتل الصحفية وراسنة في تحد جديد للمجتمع الدولي

جرافات الاحتلال تهدم منزل المقدسي حاتم أبو ريالة في العيساوية

جرافات الاحتلال تهدم منزل المقدسي حاتم أبو ريالة في العيساوية

الاحتلال يداهم عدداً من المحال التجارية جنوب الخليل

الاحتلال يداهم عدداً من المحال التجارية جنوب الخليل

الاحتلال يهدم غرفة سكنية وبئر مياه ويخطر بهدم بركس شرق الخليل

الاحتلال يهدم غرفة سكنية وبئر مياه ويخطر بهدم بركس شرق الخليل

نقيب موظفي غزة يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

نقيب موظفي غزة يكشف لـ"دنيا الوطن" عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

النضال الشعبي تدين جريمة الاعدام الميداني للشابة وراسنه وجنود الاحتلال عصابات قتل واعدام

النضال الشعبي تدين جريمة الاعدام الميداني للشابة وراسنه وجنود الاحتلال عصابات قتل واعدام

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة غفران وراسنة من الخليل

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة غفران وراسنة من الخليل

معايعة: نعمل على تطوير النشاط السياحي في مختلف المدن الفلسطينية

معايعة: نعمل على تطوير النشاط السياحي في مختلف المدن الفلسطينية

منوعات

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

هشام عاشور لأول مرة في عمل مع زوجته نيللي كريم

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

في أحضان ابنها..أحدث ظهور لأنغام بعد إجرائها عملية جراحية

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

رسمياً موسم ثالث من مسلسل للموت..وهكذا كانت ردة فعل ماغي بوغصن

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

لهذا السبب..السعودية تغرّم الدكتورة يومي 400 ألف ريال

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

سلاف فواخرجي بعد 22 عاماً تكشف سر خلافها مع كاريس بشار

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

شاهد:حمو بيكا في جلسة بديكير في صالون التجميل

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

في إطلالة جريئة..نانسي عجرم تطل على جمهورها بفستان شفاف

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

هل تزوّجت سماح أنور سراً من سمير صبري؟

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

جريمة مفجعة..30 رصاصة تقتل مغني الراب الهندي سيدهو

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

هل صدر الحكم النهائي في قضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

عربي

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

دبور يتصل بنبيه بري للتهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

لبنان تعترض على مناورة مركبات النار الإسرائيلية وأهدافها

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا

أردوغان: نحن بصدد الانتقال لمرحلة جديدة في عملياتنا شمال سوريا