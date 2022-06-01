السعودية: الحوار مع طهران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إنّ "الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنياً على موقف خليجي موحد"، وذلك في ظل محادثات تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران.ووفق وكالة (رويترز)، أضاف بن فرحان، خلال كلمة عقب اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في الرياض: "يجب أن يكون حوارنا وتواصلنا مع إيران مبني على موقف خليجي موحد".وتابع: "من خلال الحوار ندعوها للتهدئة والتعاون والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحسن الجوار". كما لفت إلى أنّ "التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي تشمل برنامج إيران النووي والصاروخي".وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال بن فرحان: "إذا توصلنا إلى إحياء الاتفاق النووي، فسيكون أمراً جيداً".