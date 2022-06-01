لافروف: الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي بقيادة الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنرأى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الغرب يسعى لتشكيل عالم أحادي بقيادة الولايات المتحدة، بعد اجتماع مغلق جمعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض.ووفق قناة (العربية)، اتهم لافروف في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، الدول الغربية بدفع أوكرانيا لتهديد أمن بلاده.وأعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بين بلاده والغرب، مضيفاً أن دول الخليج أكدت أنها لن تنضم للعقوبات على موسكو.وشدد لافروف على أن الدول الغربية تخالف ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاتها ضد بلاده، داعياً إلى ضرورة سحب السلاح الثقيل من أوكرانيا.